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Капризову разбили нос в матче Кубка Стэнли с «Далласом», судьи упустили из виду эпизод

Россиянин не смог отметиться результативными действиями.
Капризову разбили нос в матче Кубка Стэнли с «Далласом», судьи упустили из виду эпизод
29 апреля 2023 09:38
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: скриншот трансляции

В шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз» произошел эпизод, который остался без внимания судей.

Напомним, что игра завершилась победой «Старз» со счётом 4:1.

В одном из эпизодов хоккеист «Далласа» разбил нос российскому форварду Кириллу Капризову. Судьи проигнорировали этот момент матча. Капризов, в свою очередь, показывал арбитрам, что его ударили локтем в лицо.

Добавим, что «Даллас» выиграл серию (4-2) и вышел во второй раунд плей-офф.

источник: «Советский спорт»
Капризову разбили нос в матче Кубка Стэнли с «Далласом», судьи упустили из виду эпизод
Капризову разбили нос в матче Кубка Стэнли с «Далласом», судьи упустили из виду эпизод
Россиянин не смог отметиться результативными действиями.
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