Кто из россиян продолжит борьбу за Кубок Стэнли после первого раунда

В НХЛ завершены все серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Последний участник второго раунда определялся в матче между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, что победа в седьмой игре осталась за «дьяволами» (4:0).

Таким образом, в полуфиналах конференций могут сыграть семь российских хоккеистов:

Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Самсонов («Торонто»), Петр Кочетков (»Каролина» - в первом раунде не играл);

Нападающие: Иван Барбашев («Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Клим Костин («Эдмонтон») и Павел Дорофеев (»Вегас» - в первом раунде не играл).

Отметим, что российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников из-за травмы в плей-офф не сыграет.

Первыми в 1/4 финала сыграют «Торонто» и «Флорида». Матч пройдет в ночь на 3 мая и начнется 6:00 по московскому времени.