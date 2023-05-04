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«Авангард» может пожаловаться папе римскому». Агент Бабаев - о ситуации с Шарипзяновым

Хоккеист подписал с клубом трехлетний контракт.
04 мая 2023 16:04
автор: Александр Поволоцкий

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал обращение «Авангарда» в КХЛ и ФХР.

Напомним, что омский клуб просит отреагировать на его слова о капитане »ястребов» Дамире Шарипзянове. Бабаев назвал 27-летнего хоккеиста «крысой» в ответ на слова защитника о том, что Бабаев завышает контрактные требования.

«Авангард» может пожаловаться папе римскому. Я ничего не нарушаю. Готов прийти на любое заседание и доказать свою правоту. Они уже всему миру жалуются. Почему «Авангард» организовал такую войну против меня? Войну организовывают те люди, которые не умеют разговаривать и договариваться. У «Авангарда» был очень слабый генеральный менеджер – Рашид Хабибулин, и из-за него вся эта ситуация», — приводит «РБ-Спорт» слова Бабаева.

В минувшем регулярном чемпионате Шарипзянов провел 66 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков. В текущем плей-офф защитник выходил на лед в 14 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина он набрал 6 (1+5) очков.

Добавим, что в финале Восточной конференции »Авангард» уступил «Ак Барсу» 1-4 в серии.

источник: «РБ-Спорт»
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