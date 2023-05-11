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Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 170 очков в сезоне, включая плей-офф

Канадец может улучшить свой результат 13 мая.
11 мая 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился набранными очками в четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Вегасом».

Напомним, что игра завершилась победой «нефтяников» со счетом 4:1. Макдэвид отдал две голевых передачи в этом матче.

Таким образом, на счету 26-летнего канадца в текущем сезоне стало 170 (69+101) очков в 92 матчах с учетом регулярки и плей-офф.

Конор стал пятым хоккеист в истории лиги, кому покорилась отметка в 170 результативных баллов. Ранее такого результата добивались Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Майк Босси и Яромир Ягр.

Добавим, что «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Вегасом» - 2-2.

источник: «Советский спорт»
Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 170 очков в сезоне, включая плей-офф
Канадец может улучшить свой результат 13 мая.
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