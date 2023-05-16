«Торонто» заключил контракт новичка с российским голкипером

«Торонто» объявило о подписании контракта новичка с российским голкипером Вячеславом Пексой.

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», соглашение с 20-летним хоккеистом заключено на три сезона. Отмечается, что среднегодовая зарплата Пексы составит более 850 тысяч долларов. Трудовой договор начнет действовать со следующего сезона.

Напомним, что Пекса был выбран «Торонто» на драфте в 2021 году под общим 185-м номером. За «Мэйпл Лифс» выступает другой российский вратарь Илья Самсонов.

В минувшем сезоне Вячеслав выступал за казанский «Барс» в ВХЛ. Пекса провел 40 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков.

Напомним, что «Торонто» в полуфинале Восточной конференции плей-офф НХЛ уступило «Флориде». Серия продлилась пять матчей.