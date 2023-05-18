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Овечкин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

Армейцы в финальной серии плей-офф КХЛ обыграли «Ак Барс».
18 мая 2023 20:52
автор: Александр Кожевников

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина в 2023 году.

«Хочу поздравить КХЛ с закрытием сезона, а ЦСКА с Кубком Гагарина.

Также хочу поздравить своего близкого друга Дмитрия Яшкина с наградой лучшего снайпера и бомбардира регулярного чемпионата КХЛ», - приводит слова Овечкина Sport24.

Напомним, в финале Кубка Гагарина московский ЦСКА оказался сильнее казанского «Ак Барса» со счетом 4-3 в серии.

Ранее в КХЛ утвердили новый формат плей-офф со следующего сезона.

источник: Sport24.ru
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