Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина в 2023 году.

«Хочу поздравить КХЛ с закрытием сезона, а ЦСКА с Кубком Гагарина.

Также хочу поздравить своего близкого друга Дмитрия Яшкина с наградой лучшего снайпера и бомбардира регулярного чемпионата КХЛ», - приводит слова Овечкина Sport24.

Напомним, в финале Кубка Гагарина московский ЦСКА оказался сильнее казанского «Ак Барса» со счетом 4-3 в серии.

Ранее в КХЛ утвердили новый формат плей-офф со следующего сезона.