«Это была игра на истощение». Бобровский - о первом матче против «Каролины» с четырьмя овертаймами

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский выказался относительно победы в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Каролиной».
Напомним, что игра завершилась в четвертом овертайме со счетом 3:2.
Отметим, что Сергей отразил 63 броска, установив новый клубный рекорд «Флориды».
«Такие матчи стaновятся игрой на истощение. Стараешься набрaться терпения и ждешь каждого броска. Отрaжаешь один удар за другим», — приводит пресс-служба «пантер» слова Бобровского.
Отметим, что матч стал шестым по продолжительности в истории НХЛ.
источник: ХК «Флорида Пантерз»