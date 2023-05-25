Бобровский признан второй звездой четвертого матча серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»

В четвертом матче серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ «Флорида» одержала победу над «Каролиной».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «пантер». «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, выиграв серию 4-0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 бросков. Уроженец Новокузнецка признан второй звездой встречи. Первой звездой встречи стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак. Одна из двух его шайб стала победной. Замкнул тройку лучших еще один нападающий «пантер» Райан Ломберг, на счету которого один гол.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» (3-0).