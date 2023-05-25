Генменеджер «Трактора»: у Кравцова высокая мотивация доказать состоятельность

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался относительно возвращения в клуб форварда Виталия Кравцова.

Напомним, что с 23-летним хоккеистом подписали контракт на два сезона. Кравцов вернулся в родной клуб после выступления в НХЛ.

«Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление. Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с «Трактором» в КХЛ», — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».

В минувшем сезоне Кравцов провел 44 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков.