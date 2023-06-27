IIHF вновь «забыла» упомянуть российских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула российского нападающего Матвея Мичкова в обзоре, посвященном предстоящему драфту Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опубликованном на сайте организации.

Фаворитом предстоящего драфта назван канадец Коннор Бедард. В обзоре о драфте упомянуты также Адам Фантилли из Канады и швед Лео Карлссон, которые составляют первую тройку драфта, который пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.

Тем не менее, в материале, где упоминаются около 20 хоккеистов из разных стран, нет ни слова о российском нападающем Матвее Мичкове, который в рейтинге Sportsnet входит в пятерку лучших на драфте.

IIHF уже не в первый раз игнорирует российских хоккеистов. Ранее на обложке, посвященной завоеванию Кубка Стэнли командой «Вегас Голден Найтс», федерация «забыла» упомянуть нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева. Россиянин второй раз в карьере завоевал самый престижный клубный хоккейный трофей.