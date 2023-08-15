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Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»

Дата и время будут сообщены дополнительно.
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
15 августа 2023 10:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

Церемония прощания с умершим хоккеистом Родионом Амировым состоится на домашней арене уфимского «Салавата Юлаева», сообщается на сайте клуба.

О дате и времени церемонии будет сообщено дополнительно.

Родион Амиров скончался в понедельник на 22-м году жизни. Хоккеист был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс».

В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил лечение в Германии, а в апреле 2022 года вернулся в Уфу после курса химиотерапии. В мае 2023 года «Салават Юлаев» продлил аренду игрока на один сезон.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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