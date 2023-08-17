«Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27 в память об Амирове

«Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27 в память о Родионе Амирове, который скончался в понедельник, сообщил журналистам генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Хоккеист «Салавата Юлаева» был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил лечение в Германии, а в апреле 2022 года вернулся в Уфу после курса химиотерапии. В мае 2023 года «Салават Юлаев» продлил аренду игрока на один сезон.