ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27 в память об Амирове

21-летний хоккеист скончался в понедельник от онкологического заболевания.
17 августа 2023 12:19
автор: Александр Евграфов

«Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27 в память о Родионе Амирове, который скончался в понедельник, сообщил журналистам генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Хоккеист «Салавата Юлаева» был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил лечение в Германии, а в апреле 2022 года вернулся в Уфу после курса химиотерапии. В мае 2023 года «Салават Юлаев» продлил аренду игрока на один сезон.

источник: ХК «Салават Юлаев»
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить карьеру хоккеиста
Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.
17.08.2023 11:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Он жёсткий и немного олдскул». Игрок «Металлурга» — о главном тренере Разине
Мнение Робина Пресса.
17.08.2023 11:09
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
СКА пожертвует миллион рублей семье Родиона Амирова
СКА пожертвует миллион рублей семье Родиона Амирова
Об этом сообщил роман Ротенберг.
16.08.2023 23:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
НХЛ планировала проведение матчей регулярного чемпионата в России
2020-е не дали этому случиться.
16.08.2023 17:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В «Ладе» заключили контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися на просмотре
Среди них Остап Сафин, приехавший в Тольятти, из Чехии.
16.08.2023 17:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» и «Северсталь» забросили десять шайб в товарищеском матче
Команды проводят предсезонную подготовку.
16.08.2023 15:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Мы у себя дома, зачем они лезут?» Экс-игрок СКА — о решении ИИХФ по Федотову
Мнение Константина Меньшикова.
16.08.2023 15:11
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«У вас СВО, я за жену переживаю». Генменеджер «Авангарда» рассказал, как Найт уходил из клуба
Вмешалась личная жизнь.
16.08.2023 14:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Это просто издевательство, парню судьбу ломают». Российский тренер — о приключениях Федотова
Голкипер дисквалифицирован на четыре месяца.
15.08.2023 23:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.