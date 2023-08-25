Ничушкин удалил провокационную фотографию с огнестрельным оружием

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин удалил из социальных сетей фотографии, на которых он предстал с огнестрельным оружием.

Ранее россиянин опубликовал в социальной сети фото, на котором он стоит возле автомобиля, держа в руках автомат.

«Романтика», - подписал фото российский хоккеист.

Российская звезда НХЛ попал в очередной скандал. В Сети обнаружили его фото с оружием

Напомним, в концовке прошлого сезона Ничушкин был отстранён от работы с командой из-за скандала с девушкой в неадекватном состоянии, обнаруженной у хоккеиста в отеле.