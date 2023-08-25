ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ничушкин удалил провокационную фотографию с огнестрельным оружием

Спортсмен ранее опубликовал неоднозначный пост в соцсетях.
25 августа 2023 18:16
автор: Александр Кожевников

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин удалил из социальных сетей фотографии, на которых он предстал с огнестрельным оружием.

Ранее россиянин опубликовал в социальной сети фото, на котором он стоит возле автомобиля, держа в руках автомат.

«Романтика», - подписал фото российский хоккеист.

Российская звезда НХЛ попал в очередной скандал. В Сети обнаружили его фото с оружием

Напомним, в концовке прошлого сезона Ничушкин был отстранён от работы с командой из-за скандала с девушкой в неадекватном состоянии, обнаруженной у хоккеиста в отеле.

источник: «Советский спорт»
Определился первый финалист Кубка мэра Москвы
Для этого потребовалась серия буллитов.
25.08.2023 18:25
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Американский новичок «Барыса» сравнил уровень КХЛ и АХЛ
Игрок перебрался в состав казахстанского клуба в это межсезонье.
25.08.2023 17:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА в ближайшее время подпишет контракт с Гальченюком
СКА в ближайшее время подпишет контракт с Гальченюком
С хоккеиста снята большая часть обвинений в США.
25.08.2023 17:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ может отклонить заявку «Сибири» на проведение матчей на «Сибирь-Арене»
КХЛ может отклонить заявку «Сибири» на проведение матчей на «Сибирь-Арене»
Клубу даны рекомендации по устранению недочётов.
25.08.2023 16:50
Хоккей
Против тренера фарм-клуба «Салавата Юлаева» возбудили дело о склонении к допингу
Против тренера фарм-клуба «Салавата Юлаева» возбудили дело о склонении к допингу
Потерпевшими проходят семь хоккеистов «Толпара».
25.08.2023 16:04
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Аскаров занял вторую строчку в списке самых перспективных вратарей по версии сайта НХЛ
Ярослав выступает в системе «Нэшвилла».
25.08.2023 14:45
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России
По его мнению, российскому футболу уделяется слишком много внимания.
25.08.2023 12:12
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил игровую карьеру
В 2013 году он стал серебряным призёром чемпионата России.
25.08.2023 09:30
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Северсталь» обыграла «Автомобилист» на турнире имени Николая Пучкова
Встреча завершилась со счётом 5:2.
24.08.2023 21:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.