«Вышли какие-то вялые». Разин — о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» на турнире в Челябинске

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении команды от «Ак Барса» на Кубке губернатора Челябинской области.

Отметим, что встреча завершилась поражением команды из Магнитогорска со счётом 2:5.

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«Провaлили только первый период, вышли какие-то вялые, не настроенные на борьбу и победу. Дaльше играли хорошо, но, к сожалению, во всём турнире многие моменты не испoльзовали. Очень много пропускaли лёгких голов. Но этo всё корректируется, время дo начала чемпионата есть», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

В первом матче нового сезона «Металлург» сыграет на выезде с «Автомобилистом». Матч состоится 2 сентября.