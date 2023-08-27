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Спортивный юрист прокомментировал запрет ФХР Федотову выходить на лёд до 1 января

Специалист оценил правомерность запрета ФХР на участие голкипера в матчах в составе ЦСКА
27 августа 2023 20:55
автор: Никита Плохих

ФХР остаётся членом Международной федерации хоккея (ИИХФ) и вынуждена выполнять решение органа, отметил спортивный юрист Сергей Алексеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«Федерация хоккея России должна формально выполнять решения ИИХФ в соответствии с уставом. Поэтому ФХР так и поступает. Поскольку этот спорный вопрос рассматривается до сих пор, решение вышестоящей организации есть, а ФХР, несмотря на санкции, не приостановила своё членство, остаётся в составе ИИХФ и формально обязана выполнять решения руководящего органа Международной федерации. Она так и действует.

Санкции к ЦСКА уже применены со стороны ИИХФ в части ограничения на трансферы и так далее. Вопрос этот сейчас решается в коллизионном порядке, дисциплинарные органы ИИХФ рассматривают его. Что касается настоящего выступления Федотова, то оно противоречит решению ИИХФ. Как этот вопрос будет рассматриваться дальше с точки зрения ИИХФ, сейчас прогнозировать сложно, и будет ли рассматриваться вообще, формально это нарушение.

Хотя сейчас уже зависимость от ИИХФ в условиях таких существенных санкций в сторону российского хоккея меньше, но это всё равно не соответствует решению ИИХФ. ЦСКА с ним не согласен, поэтому клуб следует своей политике и позиции. Чем завершится этот спор с ИИХФ будет известно в ближайшее время», - заявил Алексеев.

Ранее сообщалось, что ФХР наложила запрет на выступление голкипера ЦСКА Ивана Федотова до 1 января 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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