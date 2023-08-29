Кожевников - о проблемах с законом новичка СКА: в НХЛ много кто курит, пьет и наркоманит

Не стоит обращать столько внимания на правонарушения Алекса Гальченюка, в НХЛ многие хоккеисты пьют, курят и употребляют наркотики, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



«Ну и что с того, что его посадили в Америке? Ну, нарушил он. Кроме него мало кто нарушает что ли? Вот канадские игроки, у них мало нарушений? Тоже и пьяными бывают, и в аварии попадают. Знаете, сколько там всего происходит? В НХЛ, много кто курит, пьет и наркоманит. Что молчат-то все специалисты ? Ну, сажали Гальченюка, нарушил. Всё бывает в жизни. Хоккеисты тоже люди. Они же не боги, с небес спустившиеся. Он такой же нормальный гражданин, только ему природа дала играть в хоккей. Он простой человек: та же кровь, кожа, внутренности, психология», - сказал Кожевников.

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