Овечкин: хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не стал скрывать, что иногда устает от хоккея и мечтает об обычной жизни человека.

«Хочется не просыпаться в 7:00, чтоб ехать на тренировку, а открыть пиво на завтрак. Хочется пожить как люди. На самом деле, жизнь спортсмена коротка, поэтому надо наслаждаться моментом, потом тебе скажут: «Ты уже не тот, до свидания!» – сказал нападающий в эфире программы «Вопрос ребром» на YouTube.

37-летний Овечкин – один из лучших хоккеистов в истории НХЛ: он является победителем Кубка Стэнли, а также занимает 2-е место в рейтинге лучших снайперов лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки.

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