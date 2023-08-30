ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Овечкин: хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку

Неожиданное заявление от капитана «Вашингтона».
30 августа 2023 10:02
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не стал скрывать, что иногда устает от хоккея и мечтает об обычной жизни человека.

«Хочется не просыпаться в 7:00, чтоб ехать на тренировку, а открыть пиво на завтрак. Хочется пожить как люди. На самом деле, жизнь спортсмена коротка, поэтому надо наслаждаться моментом, потом тебе скажут: «Ты уже не тот, до свидания!» – сказал нападающий в эфире программы «Вопрос ребром» на YouTube.

37-летний Овечкин – один из лучших хоккеистов в истории НХЛ: он является победителем Кубка Стэнли, а также занимает 2-е место в рейтинге лучших снайперов лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нападающий «Вашингтона» Овечкин назвал самую запоминающуюся драку в карьере

источник: «Советский спорт»
Определен состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на предстоящий сезон
Определен состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на предстоящий сезон
Новый сезон чемпионата стартует 1 сентября.
30.08.2023 09:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Вашингтона» Овечкин назвал самую запоминающуюся драку в карьере
Хоккеист выступает в НХЛ с 2005 года.
30.08.2023 07:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Авангард» расторг контракт с Найтом и сохранил права на хоккеиста
Ранее Найт покинул Россию, мотивировав это опасением за свою жизнь.
29.08.2023 23:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира вошёл в состав тренерского штаба ЦСКА
Специалист завершил игровую карьеру в прошлом году.
29.08.2023 22:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» обменял в «Амур» двукратного обладателя Кубка Гагарина
Нападающий в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром клуба.
29.08.2023 19:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Кожевников — о проблемах с законом новичка СКА: в НХЛ много кто курит, пьёт и наркоманит
Гальченюк 9 июля был арестован по обвинению в нападении на сотрудника полиции США.
29.08.2023 16:57
Хоккей
автор: Никита Плохих
Кожевников — о «Спартаке» при Жамнове: команда переродилась
Главный тренер сборной России был назначен на пост наставника красно-белых 14 марта.
29.08.2023 16:44
Хоккей
автор: Никита Плохих
Российский хоккеист погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет
Об этом сообщил бывший клуб спортсмена.
29.08.2023 13:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В НХЛ заявили, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён на следующий сезон
В КХЛ голкипер ЦСКА не имеет права выступать до 1 января 2024 года.
29.08.2023 12:38
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.