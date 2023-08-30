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Кожевников - о возвращении Ковальчука в «Спартак»: такой дядька нужен

Ранее в клубе заявили о том, что готовы рассмотреть вариант с возвращением хоккеиста в состав команды
30 августа 2023 13:26
автор: Никита Плохих

«Спартаку» пригодился бы Илья Ковальчук в следующем сезоне, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Дядька такой нужен. Он опытный, хороший как человек. Для «Спартака» это будет большая помощь и поддержка. Надеюсь, что так всё и случится», - сказал Кожевников.

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Ковальчук в последний раз играл в КХЛ в сезоне 2020/21 и завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом».

источник: «Советский спорт»
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