Кожевников - о возвращении Ковальчука в «Спартак»: такой дядька нужен

«Спартаку» пригодился бы Илья Ковальчук в следующем сезоне, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Дядька такой нужен. Он опытный, хороший как человек. Для «Спартака» это будет большая помощь и поддержка. Надеюсь, что так всё и случится», - сказал Кожевников.

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Ковальчук в последний раз играл в КХЛ в сезоне 2020/21 и завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом».