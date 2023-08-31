Президент «Локомотива» заявил, что в КХЛ не совсем равные условия для клубов

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что клубы Континентальной хоккейной лиги находится в неравных условиях.

Глава «железнодорожников» намекнул, что некоторые организации обходят правила потолка зарплат.

«Сказать, что мы не следим за публикуемой информацией о зарплатах в КХЛ, было бы неправильно. Следим, но не изучаем. Тем более с арифметикой в некоторых хоккейных организациях не очень хорошо — поэтому какой смысл? Я развивать мысль не буду, думаю, вы сами всё понимаете. Считаю, что у нас не совсем равные условия, к сожалению», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате ярославцы финишировали на третьей строчке в Западной конференции. В Кубке Гагарина «Локомотив» проиграл ЦСКА во втором раунде.

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