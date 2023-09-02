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Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем

Всё из-за ситуации с Федотовым.
Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем
02 сентября 2023 09:47
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Андрей Аносов / "Совспорт"

Шимон Шемберг, ранее занимавший пост пресс-секретаря Международной федерации хоккея (ИИХФ), отреагировал на ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым.

Несмотря на соглашение с «Филадельфией Флайерз», вратарь в июле 2023 года подписал контракт с московским ЦСКА. Позже ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024-го, но накануне он сыграл в матче открытия сезона КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).

«КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, которая не подчиняется никаким международным правилам. Это также, вероятно, означает, что в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких международных турнирах», — написал Шемберг в своих соцсетях.

Напомним, Федотов является серебряным призёром Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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