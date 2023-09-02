Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем

Шимон Шемберг, ранее занимавший пост пресс-секретаря Международной федерации хоккея (ИИХФ), отреагировал на ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым.

Несмотря на соглашение с «Филадельфией Флайерз», вратарь в июле 2023 года подписал контракт с московским ЦСКА. Позже ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024-го, но накануне он сыграл в матче открытия сезона КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).

«КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, которая не подчиняется никаким международным правилам. Это также, вероятно, означает, что в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких международных турнирах», — написал Шемберг в своих соцсетях.

Напомним, Федотов является серебряным призёром Олимпиады в Пекине в составе сборной России.