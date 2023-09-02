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Кожевников — о ситуации с Федотовым: послал бы ИИХФ куда подальше. Какое они имеют к нам отношение?

Двукратный олимпийский чемпион – о скандале вокруг вратаря ЦСКА.
02 сентября 2023 12:41
автор: Элина Бурина

Накануне, 1 сентября в матче ЦСКА против «Ак Барса» (2:5) на лёд вышел вратарь армейцев Иван Федотов, получивший бан от ИИХФ.

Международная федерация хоккея тут же выписала ФХР штраф за нарушение дисквалификации. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что ни КХЛ, ни ФХР не должны опираться на ИИХФ в ситуации с игроком ЦСКА.

«ИИХФ сказали, что будет какое-то предупреждение, но посмотрим, как дальше будет развиваться . Это их дело — принимать или не принимать. Так что не знаю, оставаться ли нам. Я бы послал их подальше, я это не в первый раз говорю. Что здесь такого? Какое они к нам имеют отношение по большому счёту? ЦСКА — это клуб, входящий в КХЛ. Поэтому они должны совместно работать. Но происходит что-то непонятное. Одни говорят, что нельзя играть, прокуратура говорит, что нарушаем кодекс. Здесь должна быть совместная работа. Если будем по отдельности на разных конях — ничего не добьёмся. В тройке работает три коня, а не один. Так что здесь нужно выносить совместное решение, надо выбрать одно из двух для себя — мы сопротивляемся или нет», — сказал Кожевников.

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