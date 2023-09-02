ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Двукратный олимпийский чемпион – об отношениях с ИИХФ: она делает нам пакости

Александр Кожевников раскритиковал Международную федерацию хоккея.
02 сентября 2023 14:06
автор: Элина Бурина

После матча ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5), в котором принял участие вратарь армейцев Иван Федотов, возник острый вопрос: каковы перспективы развития отношений с Международной федерацией хоккея и НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что отношения с ИИХФ станут еще хуже. При этом он подчеркнул, что скандал с Федотовым не скажется на отношениях с НХЛ.

«Североамериканские хоккеисты играют у нас, наших ребят у них тоже полно. Сколько нашей молодёжи там играет. А Международная федерация идёт против нас полностью. Она делает нам пакости. Думаю, отношения в дальнейшем станут ещё хуже. Но надо это всё как-то прекращать», – сказал Кожевников.

Этим летом Федотов должен был перейти в «Филадельфию», с который заключил договор еще в прошлом году. Однако, россиянин остался на родине и заключил новый договор с ЦСКА, из-за чего получил дисквалификацию, а клуб – запрет на международные трансферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кожевников — о ситуации с Федотовым: послал бы ИИХФ куда подальше. Какое они имеют к нам отношение?

источник: «Советский спорт»
Майк Кинэн: создание КХЛ – гениальный ход Путина
Бывший наставник «Металлурга» высказался о КХЛ.
02.09.2023 14:37
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
Экс-работник ИИХФ: Федотова в этом конфликте используют как пешку
Голкипер ЦСКА принял участие в матче КХЛ, несмотря на дисквалификацию.
02.09.2023 13:07
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Владимир Крикунов: на следующей неделе нам стоит ждать более жестких санкций от ИИХФ
Крикунов делится неблагоприятным прогнозом.
02.09.2023 13:02
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
Кожевников – о возможных санкциях ИИХФ в отношении ЦСКА: мы должны преклоняться каким-то ублюдкам?
Ранее сообщалось, что с армейцев могут снять очки за выход на лед вратаря Ивана Федотова.
02.09.2023 12:48
Хоккей
автор: Элина Бурина
Кожевников — о ситуации с Федотовым: послал бы ИИХФ куда подальше. Какое они имеют к нам отношение?
Двукратный олимпийский чемпион – о скандале вокруг вратаря ЦСКА.
02.09.2023 12:41
Хоккей
автор: Элина Бурина
В «Ладе» отреагировали на информацию о переговорах с вратарем Худобиным
На данный момент голкипер является свободным агентом.
02.09.2023 12:21
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Хохлачёв рассказал, что нужно сделать «Амуру» для победы в Кубке Гагарина
Хабаровский клуб ни разу в истории не выигрывал этот трофей.
02.09.2023 12:19
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Хохлачёв: понимаю, что в «Амуре» от меня будут ждать чудес за эти деньги, также было в «Спартаке»
Хоккеист будет получать более 70 миллионов рублей за сезон.
02.09.2023 11:04
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Кожевников заявил, что КХЛ имеет смысл вмешаться в политику телеканала «Матч ТВ»
Мнение двукратного олимпийского чемпиона.
02.09.2023 10:27
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.