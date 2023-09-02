Двукратный олимпийский чемпион – об отношениях с ИИХФ: она делает нам пакости

После матча ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5), в котором принял участие вратарь армейцев Иван Федотов, возник острый вопрос: каковы перспективы развития отношений с Международной федерацией хоккея и НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что отношения с ИИХФ станут еще хуже. При этом он подчеркнул, что скандал с Федотовым не скажется на отношениях с НХЛ.

«Североамериканские хоккеисты играют у нас, наших ребят у них тоже полно. Сколько нашей молодёжи там играет. А Международная федерация идёт против нас полностью. Она делает нам пакости. Думаю, отношения в дальнейшем станут ещё хуже. Но надо это всё как-то прекращать», – сказал Кожевников.

Этим летом Федотов должен был перейти в «Филадельфию», с который заключил договор еще в прошлом году. Однако, россиянин остался на родине и заключил новый договор с ЦСКА, из-за чего получил дисквалификацию, а клуб – запрет на международные трансферы.

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