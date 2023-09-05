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Первый номер драфта НХЛ Бедард заявил, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки за два года

Россиянин уже начал подготовку к сезону.
05 сентября 2023 19:46
автор: Денис Владимиров

Первый номер драфта НХЛ 2023 года нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард ответил на вопрос, сможет ли российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Думаю, он это сделает. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов», — цитирует Бедарда журналист Тарик Эль-Башир.

В декабре 2022 года Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ. В настоящее время у него 822 шайбы. В активе Гретцки 894 точных броска за карьеру в лиге.

5 сентября Овечкин провёл первую тренировку в составе «Вашингтона» после возвращения из России.

источник: «Советский спорт»
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