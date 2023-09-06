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Ротенберг назвал причины поражения СКА в матче против «Торпедо» 

Красно-синие уступили сопернику со счётом 3:4. 
06 сентября 2023 22:48
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда на выезде потерпела поражение от «Торпедо» (3:4).

«Хочу поблагодарить болельщиков, поздравить «Торпедо», но и обратиться в лигу в очередной раз. Ужасный лед для обеих команд, столько брака. Будет лучше, когда будет лучше лед. И судейская ошибка в конце. Было пять человек на льду, когда соперник должен был играть вчетвером. Таким моменты не красят хоккей. Заслуженная победа «Торпедо», замечательная атмосфера, у «Торпедо» вторая игра, у нас — третья, поэтому нам было тяжелее, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

После трёх матчей Континентальной хоккейной лиги СКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя очками в активе. 8 сентября подопечные Ротенберга сыграют против «Локомотива» в Ярославле.

Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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