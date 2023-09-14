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Гашек считает, что НХЛ обязана платить Украине за то, что в лиге играют россияне

Легендарный вратарь ранее выступал в «Спартаке».
Гашек считает, что НХЛ обязана платить Украине за то, что в лиге играют россияне
14 сентября 2023 09:19
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал слова российского хоккеиста Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» ранее заявил, что его не сильно интересуют заявления олимпийского чемпиона из Чехии.

Овечкин отреагировал на критику Гашека в адрес НХЛ из-за выступления россиян

«Александр Овeчкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну, а НХЛ, позволяя Овeчкину и другим российским хоккeистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждой сезон такой рoссийской рекламы НХЛ обязaна платить по 2–4 миллиарда долларов Украине», — заявил Гашек для «Матч ТВ».

Отметим, что в чемпионате НХЛ выступали 50 российских полевых игроков и 12 вратарей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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