Кожевников назвал Гашека гадёнышем из-за его слов об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова легендарного чешского голкипера Доминика Гашека в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина.

«Гашек начал рассуждать про Овечкина? Это уже чистый диагноз что тут ещё говорить? Беда с головой у человека, брызжет слюной, как змея подколодная, гадёныш! Он сейчас про кого хочешь станет рассуждать и поливать, ему абсолютно до лампочки.

Он же как игрок тоже был великий…В последние пять лет поменялся, не знаю, почему... Может, ему операцию на мозг сделали? Нормальный человек раньше был и парень хороший, душевный… Понесло его теперь куда-то не туда», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Ранее Гашек заявил, что НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам играть в североамериканской лиге, делает огромную рекламу России. По мнению чеха, НХЛ несёт ответственность за это и должна будет за это платить Украине $ 2–4 млрд за каждый сезон.