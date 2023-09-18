ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Владимир Юрзинов оценил идею приглашения Майка Бэбкока в КХЛ

Канадец со скандалом покинул «Коламбус».
18 сентября 2023 11:38
автор: Виталий Стопин

Заслуженный тренер СССР и России по хоккею Владимир Юрзинов-старший высказался о скандальном увольнении Майка Бэбкока из«Коламбус Блю Джекетс». Также он оценил идею приглашения канадца в КХЛ.

«Нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ? Я же советский тренер, человек ещётой школы, тренировавшей великую сборную СССР. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда выступаю только за российских тренеров. Многие специалисты работали за рубежом, но у финнов и шведов, например, сейчас свои тренеры, акцент идёт на свою школу. Всё лучшее берётся из мирового хоккея, но свои традиции у них сохраняются.

Российская школа богата традициями, важно её сохранять. Ни на секунду не забываю ни Кулагина, ни Тарасова, ни Тихонова, ни Эпштейна, ни Чернышёва, ни Пучкова, ни других наших легендарных специалистов», — приводит слова Юрзинова «Чемпионат».

Бэбкок со скандалом покинул пост главного тренера «Коламбуса»

Профсоюз игроков НХЛ обвинил Майка Бэбкока в том, что он заставлял своих подопечных показывать личные фотографии. Сам специалист позже говорил, что с помощью этого он хотел получше узнать своих подопечных.

источник: Чемпионат.com
Леонид Вайсфельд: «Торпедо» может изменить устои в КХЛ
Команду второй сезон возглавляет Игорь Ларионов.
18.09.2023 11:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бэбкок со скандалом покинул пост главного тренера «Коламбуса»
Стиль работы легендарного канадца был понятен далеко не всем.
18.09.2023 09:11
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Панарин включён в список 50 лучших действующих игроков НХЛ
Россиянин последние четыре сезона проводит на космическом уровне.
18.09.2023 08:32
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Обещаем, что вернём свои кондиции и будем побеждать». Ротенберг — после пятого поражения СКА подряд
У питерцев явно проблемы.
17.09.2023 19:59
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»
СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»
Что теперь делать Роману Ротенбергу?
17.09.2023 19:21
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Ему платили, чтобы он бил людей, в хоккей он не играл». Назаров прокомментировал слова Мирасти
Американский форвард был одним из лидеров лиги по штрафным минутам.
17.09.2023 13:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вайсфельд верит, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Александру осталось до рекорда 72 шайбы.
17.09.2023 12:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бывший игрок «Витязя» заявил, что тренер команды хотел заплатить, чтобы он избил Сергея Фёдорова
Бывший игрок «Витязя» заявил, что тренер команды хотел заплатить, чтобы он избил Сергея Фёдорова
Команду возглавлял Андрей Назаров.
17.09.2023 11:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мозякин отреагировал на рекорд Шипачёва
Ранее рекорд по очкам в КХЛ принадлежал Мозякину.
17.09.2023 11:50
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.