Владимир Юрзинов оценил идею приглашения Майка Бэбкока в КХЛ

Заслуженный тренер СССР и России по хоккею Владимир Юрзинов-старший высказался о скандальном увольнении Майка Бэбкока из«Коламбус Блю Джекетс». Также он оценил идею приглашения канадца в КХЛ.

«Нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ? Я же советский тренер, человек ещётой школы, тренировавшей великую сборную СССР. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда выступаю только за российских тренеров. Многие специалисты работали за рубежом, но у финнов и шведов, например, сейчас свои тренеры, акцент идёт на свою школу. Всё лучшее берётся из мирового хоккея, но свои традиции у них сохраняются.

Российская школа богата традициями, важно её сохранять. Ни на секунду не забываю ни Кулагина, ни Тарасова, ни Тихонова, ни Эпштейна, ни Чернышёва, ни Пучкова, ни других наших легендарных специалистов», — приводит слова Юрзинова «Чемпионат».

Профсоюз игроков НХЛ обвинил Майка Бэбкока в том, что он заставлял своих подопечных показывать личные фотографии. Сам специалист позже говорил, что с помощью этого он хотел получше узнать своих подопечных.