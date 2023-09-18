ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Губерниев — о пяти подряд поражениях СКА: «Зенит» таких подарков не делает

Комментатор отметил, что плачевные результаты питерского клуба в начале сезона —  спортивный несчастный случай.
18 сентября 2023 12:38
автор: Дмитрий Губерниев

Шоумен, спортивный комментатор и колумнист «Советского спорта» Дмитрий Губерниев в своей авторской колонке отреагировал на уже пятое подряд поражение СКА в Континентальной хоккейной лиге. Он отметил, что футбольный «Зенит» не позволяет себе делать таких подарков соперникам в РПЛ.

СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?

«Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придётся сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф. Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда ещё найдёт себя обязательно.

А вообще это очень интересно, когда фавориты проигрывают. Знаете, вот как вся футбольная Россия ждёт, чтобы «Зенит» так взял и стартовал с пяти поражений подряд. Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны. Но «Зенит» таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает. Я думаю, что команда в ближайшие несколько игр в себя придёт. Но тем не менее нужно понимать, что было сделано неправильно», — написал Губерниев.

Клуб из Санкт-Петербурга 17 сентября потерпел пятое поражение подряд в КХЛ в матче с «Сибирью» (1:2). В турнирной таблице Западной конференции СКА с 4 очками занимает 10-е место.

Дмитрий Губерниев: посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS

источник: «Советский спорт»
Самсонов рассказал, почему в «Каролине» играют много российских хоккеистов
На последнем драфте клуб НХЛ выбрал пять проспектов из России.
18.09.2023 12:37
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Леонид Вайсфельд: «Торпедо» может изменить устои в КХЛ
Команду второй сезон возглавляет Игорь Ларионов.
18.09.2023 11:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Владимир Юрзинов оценил идею приглашения Майка Бэбкока в КХЛ
Канадец со скандалом покинул «Коламбус».
18.09.2023 11:38
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Бэбкок со скандалом покинул пост главного тренера «Коламбуса»
Стиль работы легендарного канадца был понятен далеко не всем.
18.09.2023 09:11
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Панарин включён в список 50 лучших действующих игроков НХЛ
Россиянин последние четыре сезона проводит на космическом уровне.
18.09.2023 08:32
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Обещаем, что вернём свои кондиции и будем побеждать». Ротенберг — после пятого поражения СКА подряд
У питерцев явно проблемы.
17.09.2023 19:59
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»
СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»
Что теперь делать Роману Ротенбергу?
17.09.2023 19:21
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Ему платили, чтобы он бил людей, в хоккей он не играл». Назаров прокомментировал слова Мирасти
Американский форвард был одним из лидеров лиги по штрафным минутам.
17.09.2023 13:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вайсфельд верит, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Александру осталось до рекорда 72 шайбы.
17.09.2023 12:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.