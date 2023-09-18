Губерниев — о пяти подряд поражениях СКА: «Зенит» таких подарков не делает

Шоумен, спортивный комментатор и колумнист «Советского спорта» Дмитрий Губерниев в своей авторской колонке отреагировал на уже пятое подряд поражение СКА в Континентальной хоккейной лиге. Он отметил, что футбольный «Зенит» не позволяет себе делать таких подарков соперникам в РПЛ.

«Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придётся сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф. Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда ещё найдёт себя обязательно.

А вообще это очень интересно, когда фавориты проигрывают. Знаете, вот как вся футбольная Россия ждёт, чтобы «Зенит» так взял и стартовал с пяти поражений подряд. Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны. Но «Зенит» таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает. Я думаю, что команда в ближайшие несколько игр в себя придёт. Но тем не менее нужно понимать, что было сделано неправильно», — написал Губерниев.

Клуб из Санкт-Петербурга 17 сентября потерпел пятое поражение подряд в КХЛ в матче с «Сибирью» (1:2). В турнирной таблице Западной конференции СКА с 4 очками занимает 10-е место.