Михайлов раскритиковал игроков ЦСКА за провальный старт нового сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне член наблюдательного совета ПХК ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал неудачный старт армейцев в нынешнем сезоне КХЛ.

«Прибавить должен каждый хоккеист ЦСКА. Причём прибавить во всём: в движении, в борьбе, в ответственности. Если нападающие не забивают, то вся команда должна работать и чётко выполнять свои обязанности в обороне. Игроки, которые выходят на большинство, почему-то не несут ответственности за те моменты, которые они обязаны создавать. Тем более Сергей Фёдоров никого не трогает, они таким составом играют уже два года. А где тогда голы в большинстве? Александр Попов что ли должен забивать, который теперь стоит на лавке?

У меня складывается такое ощущение, что хоккеисты просто в начале матча не готовы к борьбе и включаются только тогда, когда уже проигрывают в счёте. А это не очень хорошо! Тренерский штаб это всё понимает и будет работать в этом направлении», — заявил Михайлов «Чемпионату».

ЦСКА в девяти матчах набрал 7 очков и располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Накануне, 21 сентября, армейцы в гостях уступили тольяттинской «Ладе» (1:3).