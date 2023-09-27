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Российский голкипер «Тампы» Василевский рассказал об изменениях в подготовке к сезону

Хоккеист пока не выходил на лёд текущим летом.
27 сентября 2023 09:12
автор: Александр Поволоцкий

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский рассказал о небольших изменениях в предсезонной подготовке.

Ранее стало известно, что 29-летний хоккеист пропускает тренировочный лагерь «молний» из-за проблем со здоровьем.

Голкипер «Тампы» Василевский пропускает начало предсезонки из-за травмы

«Внёс нeкоторые изменения в предсезонною пoдготовку, ничего особенного. Сейчас я гораздо больше внимания удeляю своему восстановлению», — приводит пресс-служба НХЛ слова Василевского.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что россиянин сможет сыграть в трёх последних предсезонных играх с «Флоридой» в начале октября.

источник: NHL (НХЛ)
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