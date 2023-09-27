Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский рассказал о небольших изменениях в предсезонной подготовке.

Ранее стало известно, что 29-летний хоккеист пропускает тренировочный лагерь «молний» из-за проблем со здоровьем.

Голкипер «Тампы» Василевский пропускает начало предсезонки из-за травмы

«Внёс нeкоторые изменения в предсезонною пoдготовку, ничего особенного. Сейчас я гораздо больше внимания удeляю своему восстановлению», — приводит пресс-служба НХЛ слова Василевского.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что россиянин сможет сыграть в трёх последних предсезонных играх с «Флоридой» в начале октября.