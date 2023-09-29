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Кожевников оценил работу Ларионов в нижегородском «Торпедо»

Автозаводцы сейчас показывают самый яркий хоккей во всей КХЛ.
29 сентября 2023 14:13
автор: Виталий Стопин

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо». Сейчас нижегородцы занимают первое место в общей таблице КХЛ.

«Торпедо» при Ларионове выглядит очень здорово. Игорь — профессор не только игровой, но уже и тренерский. Советская школа хоккея даёт о себе знать, плюс восприятие того, что он перенял в НХЛ. В Северной Америке их нагружали не так, как нас в СССР, когда все работали на выживание.

Сейчас заметно, что команда у Ларионова играет и тренируется с удовольствием. И главное, что это всё приносит результат», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Игорь Ларионов был назначен главным тренером «Торпедо» в апреле 2022 года. В прошлом сезоне нижегородцы по итогам регулярного чемпионата заняли четвёртое место в Западной конференции, а также дошли до второго раунда Кубка Гагарина.

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источник: Чемпионат.com
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