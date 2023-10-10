«У нас другой модели игры нет». Ларионов — о поражении «Торпедо» от «Локомотива»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал игру команды в матче чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников. Решающий гол нижегородская команда пропустила на предпоследней минуте встречи.

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«У нас другой модели игры нет, мы играем для зрителей. Мы могли бы встать в своей зоне и стоять там, держать шайбу. Хоккей — игра с голами, игра зрелищная. Менять наш стиль, подстраиваться — не в наших правилах. У всех свои вкусы, каждый видит игру по-своему, мы не видим проблем с нашей системой. У нас есть план «А» и улучшенный план «А». У нас нет плана «Б». Хоккей, дающий зрителям наслаждение, развитие игроков, которые проявляют свои лучшие качества, случается, когда игра идёт в атакующем стиле», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Торпедо» с 23 баллами находится на второй строчке.