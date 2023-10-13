Максим Рыбин: Шестёркин входит в число лучших вратарей НХЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Рыбин заявил, что вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин входит в число лучших голкиперов НХЛ.

«Не скажу, что Шестеркин сейчас — лучший российский вратарь в НХЛ. Давайте не забывать заслуг Василевского и Бобровского, но скажу так: Игорь бесспорно в числе лучших», — приводит слова Рыбина RT.

Игорь Шестёркин является воспитанником «Спартака». Позже в КХЛ он выступал за санкт-петербургский СКА. Он дебютировал в НХЛ в январе 2020 года. По итогам сезона‑2021/2022 Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», приза лучшему вратарю сезона в НХЛ. В составе сборной России Игорь завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).