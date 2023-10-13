ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Максим Рыбин: Шестёркин входит в число лучших вратарей НХЛ

Россиянин продолжает переписывать рекорды «Рейнджерс» на свой счёт.
13 октября 2023 16:15
автор: Виталий Стопин

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Рыбин заявил, что вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин входит в число лучших голкиперов НХЛ.

«Не скажу, что Шестеркин сейчас — лучший российский вратарь в НХЛ. Давайте не забывать заслуг Василевского и Бобровского, но скажу так: Игорь бесспорно в числе лучших», — приводит слова Рыбина RT.

Игорь Шестёркин является воспитанником «Спартака». Позже в КХЛ он выступал за санкт-петербургский СКА. Он дебютировал в НХЛ в январе 2020 года. По итогам сезона‑2021/2022 Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», приза лучшему вратарю сезона в НХЛ. В составе сборной России Игорь завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

Шестёркин побил важный рекорд, Панарин набрал два очка. Яркое начало россиян в «Рейнджерс»

источник: Russia Today
Овечкин высказался на тему возможного завершения карьеры
Контракт россиянина со «столичными» действует ещё три года.
13.10.2023 16:45
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Глазов поделился мнением о плохой форме вратаря ЦСКА Федотова в нынешнем сезоне КХЛ
За 11 игр российский голкипер пропустил 24 шайбы.
13.10.2023 16:39
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Матч «Авангарда» с московским «Динамо» будет посвящён памяти Алексея Черепанова
Матч «Авангарда» с московским «Динамо» будет посвящён памяти Алексея Черепанова
Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
13.10.2023 14:13
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Рекорды есть рекорды». Овечкин — о своём подходе к достижению Гретцки
«Рекорды есть рекорды». Овечкин — о своём подходе к достижению Гретцки
На текущий момент на счету капитана «Вашингтона» 822 шайбы.
13.10.2023 13:17
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Строум — о погоне Овечкина за Гретцки: он становится ближе к истории каждый раз, когда забивает
Россиянин отстаёт от канадца на 72 шайбы.
13.10.2023 13:14
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Дмитрий Симашев: хотелось бы быть, как Сергачёв, только с более надежной игрой в обороне
18-летний защитник ярославского «Локомотива» - о своих перспективах.
13.10.2023 12:54
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Не хочу хвалить себя, хоккей всё покажет». Панарин — о победе над «Баффало»
«Копы» одержали победу со счётом 5:1.
13.10.2023 11:19
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Шестёркин установил седьмой результат в истории НХЛ, одержав первые 100 побед в 159 матчах
Шестёркин установил седьмой результат в истории НХЛ, одержав первые 100 побед в 159 матчах
Рекордом владеет Билл Дернэн.
13.10.2023 09:10
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев отдал голевую передачу
Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
13.10.2023 08:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.