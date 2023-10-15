ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Назаров считает, что игрок «Амура» Хохлачёв пытался привлечь внимание, запрыгнув на машину

Ранее хоккеист играл за «Спартак».
15 октября 2023 13:06
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Андрей Назаров отреагировал на поступок форварда «Амура» Александра Хохлачёва.

Ранее в интернете появилось видео, на котором хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.

«У хоккеиста уровня Александра Хохлачёва не должно оставаться сил на такие вещи, все силы и эмоции спортсмены подобного уровня выплёскивают на льду, а домой приходят только отдыхать. Я хорошо знаю и Сашу, и Витю Балдаева. Думаю, что это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается этим показать, что либо ему дают мало игрового времени на площадке, либо неправильно используют тренерский штаб, подбирая нападающему не тех партнёров для реализации своего потенциала», – цитирует Назарова «Чемпионат».

Ситуация на контроле у руководства клуба. Хозяин транспортного средства пока не обращался в полицию.

Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска

источник: Чемпионат.com
Игрок «Миннесоты» Миддлтон считает заслуженным назначение Капризова альтернативным капитаном команды
Россиянин – один из лидеров «Уайлд».
15.10.2023 11:52
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска
Хоккеист отметился странным поступком.
15.10.2023 11:40
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Попытаюсь догнать Овечкина». Евргений Малкин — о гонке снайперов НХЛ
Евгений минувшей ночью догнал Александра Могильного.
15.10.2023 11:05
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Не будем слишком забегать вперёд». Малкин – о достижении отметки 500 шайб в НХЛ
Форварду осталось 27 голов.
15.10.2023 10:21
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ
Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ
Прогноз заставляет оптимистично смотреть в будущее.
15.10.2023 10:11
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Евгений Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попасть в плей-офф
15.10.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Малкин: «Питтсбург» стал намного сильнее, чем в прошлом году
«Пингвинз» выиграли два из трёх первых матчей сезона.
15.10.2023 10:05
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Мэттьюс повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ
У американца два матча с тремя шайбами на старте сезона.
15.10.2023 09:51
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Евгений Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» – «Калгари»
Россиянин отметился голом и передачей.
15.10.2023 08:49
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.