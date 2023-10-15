Назаров считает, что игрок «Амура» Хохлачёв пытался привлечь внимание, запрыгнув на машину

Российский тренер Андрей Назаров отреагировал на поступок форварда «Амура» Александра Хохлачёва.

Ранее в интернете появилось видео, на котором хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.

«У хоккеиста уровня Александра Хохлачёва не должно оставаться сил на такие вещи, все силы и эмоции спортсмены подобного уровня выплёскивают на льду, а домой приходят только отдыхать. Я хорошо знаю и Сашу, и Витю Балдаева. Думаю, что это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается этим показать, что либо ему дают мало игрового времени на площадке, либо неправильно используют тренерский штаб, подбирая нападающему не тех партнёров для реализации своего потенциала», – цитирует Назарова «Чемпионат».

Ситуация на контроле у руководства клуба. Хозяин транспортного средства пока не обращался в полицию.

Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска