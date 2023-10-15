Максим Рыбин: Малкину стоит сконцентрироваться на статистике, пока у него такая вдохновенная игра

Экс-игрок СКА Максим Рыбин высказался о ярком старте сезона в исполнении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена, такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол + пас» и про связанные с этим триумфы, на чём ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идёт такая вдохновенная игра», — цитирует Рыбина RT.
Напомним, Евгений отыграл в регулярном чемпионате нового сезона три матча, забросил две шайбы и четыре раза ассистировал партнёрам.
Ранее Малкин заявил, что «Питтсбург» обязан играть в плей-офф.
источник: Russia Today