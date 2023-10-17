Экс-игрок ЦСКА и обладатель Кубка Гагарина прокомментировал слабую игру Овечкина на старте сезона

Бывший хоккеист ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина и тренер мытищинского «Атланта» Николай Лемтюгов прокомментировал корреспонденту «Советского спорта» слабую игру Александра Овечкина в стартовых матчах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка за первые две стартовые игры сезона, а в матче с «Калгари» он не смог нанести ни одного точного броска в створ ворот - такое с ним случилось впервые с ноября 2021 года.

«Спады всегда есть, что у возрастного, что у молодого хоккеиста. Я не думаю, что Александр как-то беспокоится по этому поводу. Идёт давление извне от вас. Я не думаю, что у Александра есть проблемы. Если хоккеист востребован, то этим нужно пользоваться. Сейчас небольшой спад, но сезон только начался, играть ещё много. Побить рекорд Гретцки будет ещё много шансов. Не вижу в этом никаких проблем, и раздувать из этого скандал - такое себе», - сказал Лемтюгов.

Накануне Александр Овечкин обошёл Марселя Дионна по количеству матчей в НХЛ.