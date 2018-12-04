Президент «Коламбуса»: Надеюсь, что Панарин и Бобровский останутся в клубе надолго - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 09:24Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Сметанникова Дарья

    Президент «Коламбуса»: Надеюсь, что Панарин и Бобровский останутся в клубе надолго

    Вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин следующим летом могут стать неограниченно свободными агентами.

    Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон оценил игру российских хоккеистов команды.

    «Они оба потрясающие игроки, замечательные парни. Сейчас они в нашей команде. Посмотрим, что и как будет дальше. Когда придет время принимать важные для нас решения, то нам придется это делать.

    Сейчас они очень хорошо играют. Они долго были важной частью нашего клуба. Артемий с самого появления здесь был потрясающим игроком, в том числе в звене с Кэмом Аткинсоном и Пьером-Люком Дюбуа.

    Надеюсь, что они останутся в «Коламбусе» надолго. В конечном счете, это может зависеть не от нас. Надо просто подождать и посмотреть», - приводит слова Дэвидсона пресс-служба НХЛ.

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