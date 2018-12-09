Юсси Тапола: Нам нужно сосредоточить свои усилия на игре в меньшинстве

Хоккей 09 декабря 2018 22:36 Источник: ХК «Автомобилист»

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5).

- Мы играли с короткой скамейкой сегодня, у нас было только 5 защитников и 11 нападающих. В связи с этим хочу поблагодарить свою команду за те усилия, которые она приложила, чтобы достойно провести этот матч. Мы очень хорошо провели первый период, во втором периоде мы упустили нить игры, в третьем вернулись в игру, все было достойно. Про последние 5 минут мне нечего сказать. В целом, по прошествии этого выездного турне становится понятно, что нам нужно сосредоточить свои усилия на игре в меньшинстве, - приводит слова специалиста пресс-служба «Автомобилиста».