Вячеслав Фетисов: Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 01:40Источник: Телеканал «360»

    Вячеслав Фетисов: Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о легендарном советском тренере Анатолии Тарасове.

    - Он основал хоккейную школу, в которой я вырос. Он приходил на наши мероприятия, по два часа с нами говорил. Он был великий оратор, писатель, стратег, практик, теоретик и психолог - все в одном. Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов и созданию схемы игры.

    Тарасов не случайно попал в хоккейный Зал славы первым из советских людей. Такие величайший тренер, как Скотти Боумэн считает Тарасова своим учителем. Я был недавно в Торонто, когда чествовали Якушева, и со многими разговаривал. Это были состоявшиеся и успешные люди. Они сказали, что Тарасов помог создать современную американскую школу хоккея, - приводит слова Фетисова телеканал «360».

    Ранее внук Анатолия Тарасова Алексей рассказал почему его деда убрали из сборной СССР после победы на Олимпиаде-72.

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