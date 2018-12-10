Вячеслав Фетисов: Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов

Хоккей 10 декабря 2018 01:40 Источник: Телеканал «360»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о легендарном советском тренере Анатолии Тарасове.

- Он основал хоккейную школу, в которой я вырос. Он приходил на наши мероприятия, по два часа с нами говорил. Он был великий оратор, писатель, стратег, практик, теоретик и психолог - все в одном. Тарасов на десятилетия опередил время по системе подготовки хоккеистов и созданию схемы игры.

Тарасов не случайно попал в хоккейный Зал славы первым из советских людей. Такие величайший тренер, как Скотти Боумэн считает Тарасова своим учителем. Я был недавно в Торонто, когда чествовали Якушева, и со многими разговаривал. Это были состоявшиеся и успешные люди. Они сказали, что Тарасов помог создать современную американскую школу хоккея, - приводит слова Фетисова телеканал «360».

Ранее внук Анатолия Тарасова Алексей рассказал почему его деда убрали из сборной СССР после победы на Олимпиаде-72.