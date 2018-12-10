Третьяк – о Кубке Первого канала: Ажиотаж большой, даже я не сумел найти билеты для своих друзей

Хоккей 10 декабря 2018 18:41 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Первый матч сборная России проведет 13 декабря.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал комментарий перед началом Кубка Первого канала.

Сборная России 13 декабря сыграет с командой Швеции, а через два дня – с чехами. Также команда проведет встречу с финнами 16 декабря в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".

"При своих болельщиках всегда нужно выигрывать. Мы можем проверять игроков на финском, чешском, шведском этапах, а у себя нужно обязательно выигрывать.

Люди приходят, болеют, поэтому нужен более оптимальный состав, приближенный к чемпионату мира. Ажиотаж большой, билеты очень тяжело достать, даже я не сумел для своих друзей", – цитирует Третьяка ТАСС.