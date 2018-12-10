Третьяк – о Кубке Первого канала: Ажиотаж большой, даже я не сумел найти билеты для своих друзей - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 18:41Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Третьяк – о Кубке Первого канала: Ажиотаж большой, даже я не сумел найти билеты для своих друзей

    Первый матч сборная России проведет 13 декабря.

    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал комментарий перед началом Кубка Первого канала.

    Сборная России 13 декабря сыграет с командой Швеции, а через два дня – с чехами. Также команда проведет встречу с финнами 16 декабря в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".

    "При своих болельщиках всегда нужно выигрывать. Мы можем проверять игроков на финском, чешском, шведском этапах, а у себя нужно обязательно выигрывать.

    Люди приходят, болеют, поэтому нужен более оптимальный состав, приближенный к чемпионату мира. Ажиотаж большой, билеты очень тяжело достать, даже я не сумел для своих друзей", – цитирует Третьяка ТАСС.

    #Кубок первого канала#сборная россии по хоккею#третьяк владислав
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