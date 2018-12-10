У ледового дворца ЦСКА открыли памятник Анатолию Тарасову (фото)

Хоккей 10 декабря 2018 18:54 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

В Москве сегодня состоялось открытие памятника хоккейному тренеру Анатолию Тарасову. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Памятник установлен у ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте в честь столетия со дня рождения легендарного советского тренера.

Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза - Олимпийские игры. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.