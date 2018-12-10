У ледового дворца ЦСКА открыли памятник Анатолию Тарасову (фото)

В Москве сегодня состоялось открытие памятника хоккейному тренеру Анатолию Тарасову. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.
Памятник установлен у ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте в честь столетия со дня рождения легендарного советского тренера.
Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза - Олимпийские игры. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.
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🏒 У ледового дворца спорта ЦСКА в Москве открыли памятник заслуженному тренеру СССР по хоккею Анатолию Тарасову. Сегодня, 10 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения прославленного хоккеиста. Фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Публикация от ТАСС (@tass_agency)