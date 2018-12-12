Сергей Калинин: Никаких проблем с адаптацией в ЦСКА не возникло - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 21:55Источник: ХК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    Сергей Калинин: Никаких проблем с адаптацией в ЦСКА не возникло

    Калинин стал игроком ЦСКА в результате обмена со СКА, в котором провел прошлый сезон.

    Форвард ЦСКА Сергей Калинин рассказал об адаптации в московском клубе.

    «В первых играх мы просели, но это было ожидаемо. Были тяжёлые сборы, и то, что команда начинает чемпионат неровно, абсолютно нормально. Все игроки ещё находятся под нагрузкой, и тренеры потихоньку выводят команду из-под них. Да, у нас была не особо удачная серия, три раза уступили дома, но затем одержали несколько побед подряд. Игра выровнялась, мы старались играть по своей системе, тактике.

    Когда я приехал, ребята сделали всё, чтобы мне было максимально комфортно. В принципе никаких проблем с адаптацией не возникло. Сразу возникло такое ощущение, что я не только что перешёл в команду, а давно уже здесь играю.

    Уход из СКА? На самом деле я был готов к переходу в другой клуб. Во всяком случае я так думал. В жизни бывают такие моменты, когда ты считаешь, что готов к ним, но понять, так ли это, можешь, только когда это случается. Летом пошли слухи, уже началась «предсезонка», слухов становилось всё больше и больше, а я сидел и ждал, пока стороны договорятся», - приводит слова Калинина пресс-служба ЦСКА.

    Напомним, в обмен на Калинина ЦСКА отдал СКА форварда Андрея Кузьменко.

    #калинин сергей#хк цска#хк ска#кхл
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