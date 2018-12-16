Илья Воробьев: Тренеры стараются не замечать, что происходит вокруг, но это фантастика

Хоккей 16 декабря 2018 20:31 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Россия разгромила Финляндию на футбольном стадионе «Зенита».

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в матче третьего тура второго этапа Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Спасибо зрителям за то, что пришли и подарили нам праздник, – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева. – В первом периоде было сложно, но потом взяли себя в руки и довели матч до уверенной победы.

Думаю, все участники запомнят этот матч на всю жизнь. Тренеры концентрируются на работе, стараются не замечать, что происходит вокруг, но это просто фантастика.

Каждый хочет играть при большом количестве публики. Не надо сравнивать с футболом, это был прекрасный праздник».

Напомним, голы в матче забили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

Сборная России одержала три победы на домашнем этапе Евротура и заняла итоговое первое место.

По официальным данным матч посетили 71 381 человек.