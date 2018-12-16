Илья Воробьев: Тренеры стараются не замечать, что происходит вокруг, но это фантастика - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    16-й тур
    окончен
    Эспаньол
    Бетис
    1
    3
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    окончен
    Ницца
    Сент-Этьен
    1
    1
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    3
    1
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    2-й тайм
    Айнтрахт Ф
    Байер
    2
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Кальяри
    Наполи
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    перерыв
    Уэска
    Вильярреал
    1
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Рома
    Дженоа
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 22:45
    Леванте
    Барселона
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Лион
    Монако
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
    • Хоккей16 декабря 2018 20:31Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Илья Воробьев: Тренеры стараются не замечать, что происходит вокруг, но это фантастика

    Россия разгромила Финляндию на футбольном стадионе «Зенита».

    Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в матче третьего тура второго этапа Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    «Спасибо зрителям за то, что пришли и подарили нам праздник, – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева. – В первом периоде было сложно, но потом взяли себя в руки и довели матч до уверенной победы.

    Думаю, все участники запомнят этот матч на всю жизнь. Тренеры концентрируются на работе, стараются не замечать, что происходит вокруг, но это просто фантастика.

    Каждый хочет играть при большом количестве публики. Не надо сравнивать с футболом, это был прекрасный праздник».

    Напомним, голы в матче забили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

    Сборная России одержала три победы на домашнем этапе Евротура и заняла итоговое первое место.

    По официальным данным матч посетили 71 381 человек.

    #еврохоккейтур#Кубок первого канала#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#воробьев илья#стадион санкт-петербург
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта