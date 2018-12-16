Сорокин, Токранов и Гусев признаны лучшими игроками Кубка Первого канала - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 21:38Автор: Липкин Антон

    Сорокин, Токранов и Гусев признаны лучшими игроками Кубка Первого канала

    Три российских игрока стали лучшими в своих амплуа на втором этапе Еврохоккейтура.

    Стали известны лучшие игроки в каждом из амплуа на втором этапе Еврохоккейтура «Кубке Первого канала», который проходил с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

    Лучшим голкипером назван Илья Сорокин, лучшим защитником – Василий Токранов, лучшим форвардом – Никита Гусев. Все трое представляют сборную России, ставшую победителем турнира. Лучшим бомбардиром турнира стала еще один российский нападающий – Михаил Григоренко.

    Напомним, российская команда одержала три победы – над Швецией (3:2 Б), Чехией (7:2) и Финляндией (5:0).

    Последний матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 71 381 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости хоккейных матчей в отечественной истории.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сорокин илья#токранов василий#гусев никита#григоренко михаил
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