Сорокин, Токранов и Гусев признаны лучшими игроками Кубка Первого канала

Хоккей 16 декабря 2018 21:38 Автор: Липкин Антон

Три российских игрока стали лучшими в своих амплуа на втором этапе Еврохоккейтура.

Стали известны лучшие игроки в каждом из амплуа на втором этапе Еврохоккейтура «Кубке Первого канала», который проходил с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Лучшим голкипером назван Илья Сорокин, лучшим защитником – Василий Токранов, лучшим форвардом – Никита Гусев. Все трое представляют сборную России, ставшую победителем турнира. Лучшим бомбардиром турнира стала еще один российский нападающий – Михаил Григоренко.

Напомним, российская команда одержала три победы – над Швецией (3:2 Б), Чехией (7:2) и Финляндией (5:0).

Последний матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 71 381 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости хоккейных матчей в отечественной истории.