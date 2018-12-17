Владимир Плющев – об игре сборной России: Хороший кураж был у ребят. Победили по всем статьям

Хоккей 17 декабря 2018 14:14 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Напомним, сборная России в 16-й раз выиграла домашний этап Евротура, одержав победы над командами Швеции (3:2 Б), Чехии (7:2) и Финляндии (5:0).

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке Первого канала.

"Результат говорит сам за себя: три игры – три победы, достаточно убедительный счет. Хороший кураж был у ребят, хороший заряд. Победили по всем статьям.

Во-первых, это домашний турнир, на нем ты всегда выходишь с полной мобилизацией, отдачей, потому что своего болельщика всегда хочется порадовать, тем более это турнир перед Новым годом.

Ребята были в хорошей физической форме, хорошо были подготовлены технико-тактически. Каждый пытался доказать, что он занимает место в сборной по праву, естественно, с прицелом на чемпионат мира. Это все сложилось в три победы", – цитирует Плющева ТАСС.