Владимир Плющев – об игре сборной России: Хороший кураж был у ребят. Победили по всем статьям - Советский спорт
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    • Хоккей17 декабря 2018 14:14Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Владимир Плющев – об игре сборной России: Хороший кураж был у ребят. Победили по всем статьям

    Напомним, сборная России в 16-й раз выиграла домашний этап Евротура, одержав победы над командами Швеции (3:2 Б), Чехии (7:2) и Финляндии (5:0).

    Бывший наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке Первого канала.

    "Результат говорит сам за себя: три игры – три победы, достаточно убедительный счет. Хороший кураж был у ребят, хороший заряд. Победили по всем статьям.

    Во-первых, это домашний турнир, на нем ты всегда выходишь с полной мобилизацией, отдачей, потому что своего болельщика всегда хочется порадовать, тем более это турнир перед Новым годом.

    Ребята были в хорошей физической форме, хорошо были подготовлены технико-тактически. Каждый пытался доказать, что он занимает место в сборной по праву, естественно, с прицелом на чемпионат мира. Это все сложилось в три победы", – цитирует Плющева ТАСС.

    #сборная россии по хоккею#плющев владимир#еврохоккейтур#Кубок первого канала
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