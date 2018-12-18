«Северсталь» расторгла контракт с Яшиным

Хоккей 18 декабря 2018 12:46 Источник: ХК «Северсталь» Автор: Липкин Антон

Форвард играл в Череповце с октября 2017 года.

Нападающий «Северстали» Олег Яшин завершил выступление за команду, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 28-летнего форварда был расторгнут по соглашению сторон.

Яшин перешел в «Северсталь» в октябре 2017 года. В прошлом сезоне он набрал 8 (6+2) очков в 32 матчах и забил один гол в четырех матчах в плей-офф.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Яшина 4 (2+2) очка в 27 матчах при показателе полезности «–14» и двух минутах штрафа.

Напомним, «Северсталь» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 24 очка в 39 матчах.

Ранее Яшин играл в КХЛ за «Атлант», «Локомотив», «Югру» и «Куньлунь Ред Стар».