«Северсталь» расторгла контракт с Яшиным - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 12:46Источник: ХК «Северсталь»Автор: Липкин Антон

    «Северсталь» расторгла контракт с Яшиным

    Форвард играл в Череповце с октября 2017 года.

    Нападающий «Северстали» Олег Яшин завершил выступление за команду, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 28-летнего форварда был расторгнут по соглашению сторон.

    Яшин перешел в «Северсталь» в октябре 2017 года. В прошлом сезоне он набрал 8 (6+2) очков в 32 матчах и забил один гол в четырех матчах в плей-офф.

    В нынешнем регулярном чемпионате на счету Яшина 4 (2+2) очка в 27 матчах при показателе полезности «–14» и двух минутах штрафа.

    Напомним, «Северсталь» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 24 очка в 39 матчах.

    Ранее Яшин играл в КХЛ за «Атлант», «Локомотив», «Югру» и «Куньлунь Ред Стар».

    #кхл#хк северсталь#яшин олег
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