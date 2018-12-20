Юсси Тапола: Тяжелые времена для «Куньлуня», нужно искать пути для выхода из кризиса

Хоккей 20 декабря 2018 18:43 Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:3).

- Мы начали матч нервно, были два ненужных удаления. Хорошо, что выстояли, смогли навязать сопернику свою игру в первом периоде и повели 2:0. Во втором периоде нас подкосило пятиминутное удаление, потому что лучших игроков мы пытались задействовать в меньшинстве, и, видимо, у них уже не осталось энергии на третий период, когда надо было отыграться. Тяжелые времена для нас, нужно искать пути для выхода из кризиса, - цитирует специалиста официальный сайт «Динамо».