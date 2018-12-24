«Локомотив» заключил полноценный контракт с Коротковым - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 15:29Источник: ХК «Локомотив»Автор: Липкин Антон

    «Локомотив» заключил полноценный контракт с Коротковым

    Форвард провел три матча за команду.

    «Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с форвардом Евгением Коротковым. Двустороннее соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона.

    Ранее Коротков был в клубе на просмотре и в трех матчах отметился одной голевой передачей при показателе полезности «+1».

    Нынешний сезон он начинал в «Северстали» и сделал три голевые передачи в 14 матчах.

    Ранее в КХЛ Коротков играл за ЦСКА, «Амур», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». Всего в 397 матчах он набрал 71 (21+50) очко при показателе полезности «+7» и 253 минутах штрафа.

    Отметим, что под руководством нынешнего главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова Коротков играл в ЦСКА.

    В понедельник «Локомотив» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом».

    #кхл#хк локомотив#коротков евгений#квартальнов дмитрий
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