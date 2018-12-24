«Локомотив» заключил полноценный контракт с Коротковым

Хоккей 24 декабря 2018 15:29 Источник: ХК «Локомотив» Автор: Липкин Антон

Форвард провел три матча за команду.

«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с форвардом Евгением Коротковым. Двустороннее соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона.

Ранее Коротков был в клубе на просмотре и в трех матчах отметился одной голевой передачей при показателе полезности «+1».

⚡ По итогам просмотра ХК «Локомотив» принял решение заключить с Евгением Коротковым полноценный двусторонний контракт до конца сезона.



В трёх играх за нашу команду нападающий сделал одну голевую передачу при показателе полезности «+1». pic.twitter.com/QRyAyuuK1t — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 24, 2018

Нынешний сезон он начинал в «Северстали» и сделал три голевые передачи в 14 матчах.

Ранее в КХЛ Коротков играл за ЦСКА, «Амур», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». Всего в 397 матчах он набрал 71 (21+50) очко при показателе полезности «+7» и 253 минутах штрафа.

Отметим, что под руководством нынешнего главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова Коротков играл в ЦСКА.

В понедельник «Локомотив» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом».