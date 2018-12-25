Брагин – о заявке сборной России на МЧМ-2019: Конкуренция была достаточно высокая

Хоккей 25 декабря 2018 15:17 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал заявку команды на молодежный чемпионат мира 2019 года.

В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров, и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места.

Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта», - приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

С составом сборной России на МЧМ-2019 можно ознакомиться здесь.

Российская команда на турнире сыграет в группе А с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.