Брагин назначил капитана сборной России на чемпионат мира в Канаде

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
Нападающий молодежной сборной России Клим Костин назначен капитаном национальной команды на чемпионате мира в Канаде.
Отмечается, что в качестве альтернативных вариантов выступают нападающий Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.
Напомним, турнир пройдет в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января. В групповом раунде россияне сыграют с командами Дании, Чехии, Швейцарии и Канады.
Первый матч сборная России проведет против датчан 28 декабря, начало – 00:00 мск.
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