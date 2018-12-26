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Хоккей26 декабря 2018 09:53Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Гичунцев Артур

Брагин назначил капитана сборной России на чемпионат мира в Канаде

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин назначен капитаном национальной команды на чемпионате мира в Канаде.

Отмечается, что в качестве альтернативных вариантов выступают нападающий Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.

Напомним, турнир пройдет в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января. В групповом раунде россияне сыграют с командами Дании, Чехии, Швейцарии и Канады.

Первый матч сборная России проведет против датчан 28 декабря, начало – 00:00 мск.

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